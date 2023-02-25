ЕС ввел санкции против ближневосточного бюро RT и трех российских банков

Евросоюз принял десятый пакет санкций в отношении России, передает ТАСС со ссылкой на Совет Евросоюза.
Так, под ограничения подпали ближневосточные бюро двух государственных СМИ: телеканала RT и радиостанции Sputnik. Евросовет инициировал приостановку действия их вещательных лицензий. Отмечается, что такие меры «не помешают осуществлять деятельность в ЕС, кроме вещания».
Также в черном списке 96 компаний и организаций, включая три неназванных российских банка. Их имена станут известны после публикации данных в официальном журнале ЕС.
Ранее сообщалось, что санкции наложат на Альфа-банк, «Тинькофф» и Росбанк. Списки персональных рестрикций также еще не опубликованы.
Евросоюз обязал страны сообщества докладывать о замороженных активах Центробанка России. Кроме того, власти ЕС запретили не только поставки в Россию товаров двойного назначения, но и их транзит через территорию страны.
Как заявили в председательстве Швеции в Совете ЕС, новые санкции вводятся и в отношении России, и против Ирана. В перечне — семь иранских компаний, которые, как считают в Евросоюзе, связаны с Москвой и производят летательные беспилотники.