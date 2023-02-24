Вице-премьер Голикова, фонд «Сколково», банк «Санкт-Петербург»: США обновили санкционные списки

Министерство торговли США расширило санкции в отношении России, пишет ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.
Так, под ограничения попали 76 российских организаций. В их числе — фонд «Сколково», Сколковский институт науки и технологий («Сколтех»), Научно-исследовательский институт системных исследований РАН.
Среди банков в черном списке — «Санкт-Петербург», «Зенит», «Левобережный», СДМ-банк, Уральский банк реконструкции и развития.
В санкционный перечень попали главы более 40 российских регионов, а также вице-премьер Татьяна Голикова. Здесь же:
— министр культуры Ольга Любимова,
— министр спорта Олег Матыцин,
— министр цифрового развития Максут Шадаев,
— министр энергетики Николай Шульгинов,
— министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков,
— министр науки и высшего образования Валерий Фальков,
— министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов,
— министр труда и соцзащиты Антон Котяков,
— глава МЧС Александр Куренков.
Помимо этого, ограничения коснулись товаров для металлургической и авиационной промышленности, строительного сектора (в том числе тяжелой техники), различного электрооборудования, а также атомной отрасли.
Рестрикции затронули и нефтегазовую сферу, в том числе экспорт или реэкспорт, который «прямо или косвенно» касается «разведки или добычи на глубоководных [участках], арктических шельфах или сланцевых проектов».