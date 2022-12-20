Вайнштейна признали виновным в еще одном изнасиловании

Бывший голливудский кинопродюсер Харви Вайнштейн был признан виновным по еще одному делу о сексуальном насилии. Об этом сообщает Reuters.
Присяжные признали киномагната виновным в изнасиловании, насильственном оральном совокуплении и сексуальном проникновении посторонним предметом, совершенными им в 2013 году в отношении бывшей модели, уроженки России, имя которой не раскрывается.
«Харви Вайнштейн навсегда уничтожил часть меня в ту ночь в 2013 году, и я никогда не верну это. Уголовный процесс был жестоким, и адвокаты Вайнштейна устроили мне ад в качестве свидетеля, но я знала, что должна довести дело до конца, и я это сделала. Я надеюсь, что Вайнштейн никогда не увидит мира за пределами своей тюремной камеры», — заявила пострадавшая.
Всего на процессе рассматривали обвинения, которые в отношении Вайнштейна представили четыре женщины. Присяжные не смогли вынести вердикт по свидетельствам двух из них — жены губернатора Калифорнии Дженнифер Сибел Ньюсом, а также актрисы и сценаристки Лорен Янг.
По обвинениям, представленным анонимной женщиной, проходящей по делу как «Джейн Доу номер три», присяжные бывшего кинопродюсера оправдали.
По новому делу об изнасиловании Вайнштейну грозит еще до 18 лет лишения свободы, но отягчающие обстоятельства могут увеличить этот срок до 24 лет. Вскоре адвокаты представят аргументы об отягчающих обстоятельствах.
Экс-кинопродюсер уже отбывает 23-летний срок в тюрьме в Нью-Йорке. Два года назад его признали виновным в изнасиловании и сексуальных домогательствах.