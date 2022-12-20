Вайнштейна признали виновным в еще одном изнасиловании

«Харви Вайнштейн навсегда уничтожил часть меня в ту ночь в 2013 году, и я никогда не верну это. Уголовный процесс был жестоким, и адвокаты Вайнштейна устроили мне ад в качестве свидетеля, но я знала, что должна довести дело до конца, и я это сделала. Я надеюсь, что Вайнштейн никогда не увидит мира за пределами своей тюремной камеры», — заявила пострадавшая.