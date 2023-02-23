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Daft Punk переиздадут альбом «Random Access Memories»

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:26

Daft Punk переиздадут свой четвертый и последний альбом «Random Access Memories» в честь его десятилетия. Об этом сообщает NME.

Релиз обновленного альбома запланирован на 12 мая. В нем будет девять новых треков и 35 минут неизданной музыки, включая демозаписи и ауттейки со звукозаписывающих сессий. Переиздание будет доступно в нескольких форматах, включая CD, пластинку и стриминги.

После первого релиза «Random Access Memories» завоевал пять трофеев на церемонии «Грэмми» в 2014 году в номинациях «Альбом года», «Лучший электронный/танцевальный альбом» и «Лучший инжиниринг альбома, не классического».

Полный трек-лист

  1. «Give Life Back to Music»
  2. «The Game of Love»
  3. «Giorgio by Moroder»
  4. «Within»
  5. «Instant Crush»
  6. «Lose Yourself to Dance»
  7. «Touch»
  8. «Get Lucky»
  9. «Beyond»
  10. «Motherboard»
  11. «Fragments of Time»
  12. «Doin’ It Right»
  13. «Contact»
  14. «Horizon (Japan CD)»
  15. «GLBTM (Studio Outtakes)»
  16. «Infinity Repeating (2013 Demo)»
  17. «GL (Early Take)
  18. «Prime (2012 Unfinished)»
  19. «LYTD (Vocoder Tests)»
  20. «The Writing of Fragments of Time»
  21. «Touch (2021 Epilogue)»

Daft Punk распались в феврале 2021 года. Французский дуэт, просуществовавший 28 лет, объявил об этом в восьмиминутном видео под названием «Epilogue».

Daft Punk образовали в 1993 году Тома Бангальтер и Ги-Мануэль де Омем-Кристо в Париже. Впоследствии музыканты стали главными представителями французского хауса. На счету дуэта четыре альбома — «Homework», «Discovery», «Human After All» и «Random Access Memories». Кроме того, артисты создали саундтрек к фильму «Трон: Наследие» 2010 года.

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