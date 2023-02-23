Daft Punk переиздадут альбом «Random Access Memories»

Daft Punk переиздадут свой четвертый и последний альбом «Random Access Memories» в честь его десятилетия. Об этом сообщает NME.
Релиз обновленного альбома запланирован на 12 мая. В нем будет девять новых треков и 35 минут неизданной музыки, включая демозаписи и ауттейки со звукозаписывающих сессий. Переиздание будет доступно в нескольких форматах, включая CD, пластинку и стриминги.
После первого релиза «Random Access Memories» завоевал пять трофеев на церемонии «Грэмми» в 2014 году в номинациях «Альбом года», «Лучший электронный/танцевальный альбом» и «Лучший инжиниринг альбома, не классического».
Полный трек-лист
- «Give Life Back to Music»
- «The Game of Love»
- «Giorgio by Moroder»
- «Within»
- «Instant Crush»
- «Lose Yourself to Dance»
- «Touch»
- «Get Lucky»
- «Beyond»
- «Motherboard»
- «Fragments of Time»
- «Doin’ It Right»
- «Contact»
- «Horizon (Japan CD)»
- «GLBTM (Studio Outtakes)»
- «Infinity Repeating (2013 Demo)»
- «GL (Early Take)
- «Prime (2012 Unfinished)»
- «LYTD (Vocoder Tests)»
- «The Writing of Fragments of Time»
- «Touch (2021 Epilogue)»
Daft Punk распались в феврале 2021 года. Французский дуэт, просуществовавший 28 лет, объявил об этом в восьмиминутном видео под названием «Epilogue».
Daft Punk образовали в 1993 году Тома Бангальтер и Ги-Мануэль де Омем-Кристо в Париже. Впоследствии музыканты стали главными представителями французского хауса. На счету дуэта четыре альбома — «Homework», «Discovery», «Human After All» и «Random Access Memories». Кроме того, артисты создали саундтрек к фильму «Трон: Наследие» 2010 года.