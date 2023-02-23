Daft Punk переиздадут альбом «Random Access Memories»

Релиз обновленного альбома запланирован на 12 мая. В нем будет девять новых треков и 35 минут неизданной музыки, включая демозаписи и ауттейки со звукозаписывающих сессий. Переиздание будет доступно в нескольких форматах, включая CD, пластинку и стриминги.