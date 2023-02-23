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Муравицкий объяснил уход с поста главного режиссера Театра на Таганке

Семён Гудошников
Сегодня в 14:43

Юрий Муравицкий ушел с поста главного режиссера Театра на Таганке из‑за загруженности в других проектах. Об этом он сам рассказал РБК.

Режиссер отметил, что покинул должность по собственному желанию и продолжит сотрудничать с театром как приглашенный режиссер. В марте и апреле там запланированы показы трех его постановок — «Черная кошка, белый кот», «Вишневый сад» и «Lё Тартюф».

По словам Муравицкого, он начал репетировать комедию Шекспира «Как вам это понравится» в МХТ, премьера которой состоится в декабре, и работает над оперой «Король» в Большом театре с премьерой в июле. Весной, как отметил режиссер, начнутся съемки его фильма «Исчезнувший велосипедист».

Муравицкий сообщил об уходе с поста главного режиссера накануне. По его словам, он принял такое решение без принуждения, в ближайшее время никуда уезжать не планирует.

Муравицкий был главным режиссером Театра на Таганке с декабря 2021 года. До этого был художественным руководителем независимого театра «18+» в Ростове-на-Дону и куратором актерской лаборатории в Московской школе нового кино.

Получил «Золотую маску» в 2012 году за постановку «Зажги мой огонь» в «Театр.doc», номинировался на эту премию в 2022-м за спектакль «Двенадцатая ночь, или Как угодно» в Никитинском театре.

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