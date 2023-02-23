Муравицкий объяснил уход с поста главного режиссера Театра на Таганке

По словам Муравицкого, он начал репетировать комедию Шекспира «Как вам это понравится» в МХТ, премьера которой состоится в декабре, и работает над оперой «Король» в Большом театре с премьерой в июле. Весной, как отметил режиссер, начнутся съемки его фильма «Исчезнувший велосипедист».