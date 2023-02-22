Юрий Муравицкий покинул пост главного режиссера Театра на Таганке

«Театр на Таганке останется близким и родным. И по духу, и потому, что там идут три моих спектакля. Это как общие дети. Надеюсь будут еще, но уже в свободных отношениях. <…> В ближайшее время никуда уезжать не планирую. Больше никаких комментариев не будет», — заключил он.