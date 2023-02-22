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Юрий Муравицкий покинул пост главного режиссера Театра на Таганке

Денис Ламехов
Сегодня в 15:16

Юрий Муравицкий ушел с поста главного режиссера Театра на Таганке. Сообщение об этом появилось в его телеграм-канале.

Муравицкий заявил, что покинул позицию по собственному желанию, и добавил: «Это решение не сиюминутное, обдуманное, самостоятельное, меня к нему никто не принуждал. Спасибо Театру за все хорошее, что происходило там последний год и два месяца».

«Театр на Таганке останется близким и родным. И по духу, и потому, что там идут три моих спектакля. Это как общие дети. Надеюсь будут еще, но уже в свободных отношениях. <…> В ближайшее время никуда уезжать не планирую. Больше никаких комментариев не будет», — заключил он.

Спектакли, о которых говорит Муравицкий, это «Вишневый сад. Комедия» (о нем «Афиша Daily» подробно рассказывала здесь), «Le Тартюф. Комедия» (небольшая рецензия — здесь) и «Черная кошка, белый кот».

Последний, созданный по мотивам ленты Эмира Кустурицы, он представил в январе 2023 года. Два других существовали в репертуаре Таганки еще до его назначения главным режиссером в декабре 2021-го.

Юрий Муравицкий окончил актерский и режиссерский факультеты Воронежского института искусств, затем — ассистентуру-стажировку в Театральном институте имени Щукина. Преподавал там на кафедре режиссуры.

Был художественным руководителем независимого театра «18+» в Ростове-на-Дону, далее — куратором актерской лаборатории в Московской школе нового кино.

Получил «Золотую Маску»-2012 за постановку «Зажги мой огонь» в Театре.doc, номинировался на эту премию в 2022-м за спектакль «Двенадцатая ночь, или как угодно» в Никитинском театре.

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