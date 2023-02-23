Daft Punk и динозавры в клипе Cream Soda «Метаискренность»

Российская электронная группа Cream Soda выпустила клип на трек «Метаискренность».
В 3D-видео музыканты отжигают на концерте Давида Гетты и на выступлении Daft Punk в окружении динозавров. Затем они попадают в преисподнюю и пролетают на космическом корабле через пояс астероидов. Все для того, чтобы спасти нашу планету.
«Это видео мы посвящаем планете Земля, выводы делайте сами», — сказано в описании под роликом.
«Метаискренность» — первая песня с новой вокалисткой Cream Soda. Этим треком группа начала следующий этап своей истории, в которой надеется найти место рейву и образам будущего.
Об участнице группы, сменившей Анну Романовскую, участники Cream Soda по-прежнему не распространяются. Ее имя неизвестно даже менеджменту проекта, а ее лицо всегда скрывается за маской.
Весной следующего года Cream Soda обещают выпустить пятый альбом, в котором музыканты попробуют заглянуть в будущее с развитыми метавселенными и нейросетями.