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Cream Soda записали первый трек после долгой паузы и смены состава группы
Сегодня в 08:58

Cream Soda выпустила трек «Метаискренность» — первый после долгой паузы и смены состава группы. С помощью него музыканты хотят удивить самих себя и своих слушателей, поделились они с «Афишей Daily».

«Песня получилось очень личной. Не секрет, что внутри нашей команды произошли значительные перемены, после чего мы взяли время, чтобы перевести дух и пойти дальше в другом векторе», — рассказали Дима Нова и Илья Гадаев. Этой песней группа начинает следующий этап своей истории, в которой найдется место рейву и образам будущего.

У «Метаискренности» появится клип, который Нова и Гадаев называют одой рейву и обещают показать его проявления в различных ипостасях. «Это 3D-история. Для нас это новый мир, бесконечная фантазия. Нам самим интересно, куда она нас приведет», — сказали они.

Об участнице группы, сменившей Анну Романовскую, участники Cream Soda по-прежнему не распространяются. Ее имя неизвестно даже менеджменту проекта, а ее лицо всегда скрывается за маской.

Весной следующего года Cream Soda обещают выпустить пятый альбом, в котором музыканты попробуют заглянуть в будущее с развитыми метавселенными и нейросетями. «Мы хотим, чтобы вы не просто удивились, а ****** [обалдели]. Пристегните ремни: весной 2023 вас ожидает захватывающий аттракцион», — предупредили они.

Бывшая солистка Cream Soda Анна Романовская приняла участие в записи четырех альбомов: «Пожар» (2016), «Красиво» (2018), «Комета» (2019), включая трек «Никаких больше вечеринок», а также полноформатника «Интергалактик» (2020). Первая ее сольная композиция «Может быть» увидела свет в конце апреля 2022 года.

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