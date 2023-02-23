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The Weeknd и Ариана Гранде выпустят ремикс песни «Die for You»

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:22

The Weeknd и Ариана Гранде выпустят совместный ремикс на трек «Die for You». Об этом музыканты рассказали в своих соцсетях.

Гранде опубликовала в тиктоке ролик, в котором редактирует свой куплет. «Ты знаешь, о чем я думаю, я вижу это в твоих глазах./ Ты ненавидишь, что хочешь меня, ненавидишь, когда ты плачешь», — звучит в ее музыкальной части.

Премьера ремикса состоится 24 февраля. «Die for You» вышла в 2016 году, попав на третий студийный альбом The Weeknd «Starboy».

Музыкант рассказывал, что песня была написана за неделю до выхода пластинки. По его словам, это была самая тяжелая композиция, поскольку в ней подробно описываются противоречивые чувства, связанные с окончанием отношений с человеком, которого он все еще любит.

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