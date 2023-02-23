The Weeknd и Ариана Гранде выпустят ремикс песни «Die for You»

Гранде опубликовала в тиктоке ролик, в котором редактирует свой куплет. «Ты знаешь, о чем я думаю, я вижу это в твоих глазах./ Ты ненавидишь, что хочешь меня, ненавидишь, когда ты плачешь», — звучит в ее музыкальной части.