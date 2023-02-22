Владелец Marlboro заявил, что переговоры о продаже российского подразделения зашли в тупик

«Если бы у меня был покупатель, который может провести транзакцию, да, мы могли бы это сделать, — но его нет. Надежды нет. Так что я бы предпочел сохранить все это», — отметил Ольчак. Он также указал, что у него есть обязанность перед акционерами по «восстановлению стоимости» актива: «Это их деньги, а не мои, я лишь управляю ими».