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Владелец Marlboro заявил, что переговоры о продаже российского подразделения зашли в тупик

Денис Ламехов
Сегодня в 21:43

Глава американского табачного конгломерата Philip Morris International Яцек Ольчак заявил, что переговоры о продаже российского подразделения компании зашли в тупик. Его цитирует Financial Times.

Ольчак сообщил, что переговоры велись по крайней мере с тремя серьезно настроенными» претендентами на покупку. Они, однако, закончились ничем: стороны не знали, как прийти к выгодным условиям сделки.

Он напомнил, что российский Минфин требует от уходящих компаний продавать свои бизнесы с дисконтом не менее 50% от оценочной стоимости. «Если хотят уходить, пусть испытывают определенные издержки на выходе их этого актива», — заявил в июне 2022 года глава министерства Антон Силуанов.

«Если бы у меня был покупатель, который может провести транзакцию, да, мы могли бы это сделать, — но его нет. Надежды нет. Так что я бы предпочел сохранить все это», — отметил Ольчак. Он также указал, что у него есть обязанность перед акционерами по «восстановлению стоимости» актива: «Это их деньги, а не мои, я лишь управляю ими».

9 марта 2022 года Philip Morris объявила, что сокращает производство и приостанавливает инвестиции в России. Компания выпускает марки сигарет Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M и Next, а также производит табачные стики Heets для своих систем нагревания табака Iqos.

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