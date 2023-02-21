Премьер-министр Великобритании Риши Сунак раскритиковал изменения в книгах Роальда Даля

Автор трилогии «Темные начала» Филип Пулман заявил, что книгам Даля просто «следует позволить исчезнуть», а не изменять их. «Если Даль оскорбляет нас, пусть он выходит из печати. Читайте всех этих [других] замечательных авторов, которые пишут сегодня и которые не так часто попадают в поле зрения из‑за огромного коммерческого веса таких людей, как Роальд Даль», — добавил он.