Премьер-министр Великобритании Риши Сунак раскритиковал изменения в книгах Роальда Даля

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак раскритиковал изменения, внесенные в произведения Роальда Даля. Об этом сообщает Deadline.
«Когда речь идет о нашем богатом и разнообразном литературном наследии, премьер-министр согласен, что мы не должны изменять слова. Я считаю важным, чтобы произведения литературы и художественные произведения сохранялись. Мы всегда защищали право на свободу слова и самовыражения», — заявил официальный представитель Сунака.
Против изменений также выступил писатель Салман Рушди («Дети полуночи»). «Роальд Даль не был ангелом, но это абсурдная цензура», — написал он в своих соцсетях.
Автор трилогии «Темные начала» Филип Пулман заявил, что книгам Даля просто «следует позволить исчезнуть», а не изменять их. «Если Даль оскорбляет нас, пусть он выходит из печати. Читайте всех этих [других] замечательных авторов, которые пишут сегодня и которые не так часто попадают в поле зрения из‑за огромного коммерческого веса таких людей, как Роальд Даль», — добавил он.
20 февраля стало известно, что издательство Puffin Books внесло в новые редакции книг Роальда Даля сотни правок, изменив слова, которые теперь считаются оскорбительными. Изменения коснулись таких произведений, как «Чарли и шоколадная фабрика», «Джеймс и гигантский персик», «Ведьмы», «Большой и добрый великан», «Матильда» и других.