Союз журналистов России не будет принимать в организацию блогеров и администраторов телеграм-каналов

Союз журналистов России (СЖР) ни станет принимать администраторов телеграм/ютуб-каналов или блогеров в организацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу СЖР Владимира Соловьева.
«Нет, мы блогеров, ютуберов и авторов Telegram-каналов [в СЖР] не принимаем, потому что мы считаем, что они не профессиональные журналисты. Есть такая поговорка: „Если все журналисты, то никто не журналист“», — сказал он.
Соловьев также уточнил, что союз могут вступить только сотрудники официально зарегистрированных СМИ.
18 февраля Павел Дуров объявил, что Telegram стал вторым по популярности мессенджером в мире и теперь уступает только WhatsApp*. «Неудивительно, что наши конкуренты обеспокоены!» — подчеркнул он.
* WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, деятельность ее сервисов в стране запрещена.