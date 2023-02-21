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Союз журналистов России не будет принимать в организацию блогеров и администраторов телеграм-каналов

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:32

Союз журналистов России (СЖР) ни станет принимать администраторов телеграм/ютуб-каналов или блогеров в организацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу СЖР Владимира Соловьева.

«Нет, мы блогеров, ютуберов и авторов Telegram-каналов [в СЖР] не принимаем, потому что мы считаем, что они не профессиональные журналисты. Есть такая поговорка: „Если все журналисты, то никто не журналист“», — сказал он.

Соловьев также уточнил, что союз могут вступить только сотрудники официально зарегистрированных СМИ.

18 февраля Павел Дуров объявил, что Telegram стал вторым по популярности мессенджером в мире и теперь уступает только WhatsApp*. «Неудивительно, что наши конкуренты обеспокоены!» — подчеркнул он.

* WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, деятельность ее сервисов в стране запрещена.

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Владимир СоловьевПавел Дуров
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