В центре Москвы перекрыли несколько улиц до окончания послания Путина Федеральному собранию

Ночью на 21 февраля в центре Москвы перекрыли улицы вокруг Гостиного двора, где пройдет послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщает столичный Дептранс.
Полностью перекрыты улицы Ильинка и Варварка. Также движение недоступно по участку дороги около храма Василия Блаженного.
Помимо движения по дорогам, будут недоступны прилегающие к ним парковки. Ограничения продлятся до конца мероприятия.
22 февраля будет ограничено движение в Хамовниках. По данным СМИ, там пройдет провластных митинг, в котором может принять участие Путин.
Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 21 февраля. Ожидается, что президент сделает акцент на спецоперации, экономике и социальной сфере. На мероприятие могут пригласить участников боевых действий.