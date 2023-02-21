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В центре Москвы перекрыли несколько улиц до окончания послания Путина Федеральному собранию

Виктория Шанина
Сегодня в 08:58

Ночью на 21 февраля в центре Москвы перекрыли улицы вокруг Гостиного двора, где пройдет послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщает столичный Дептранс.

Полностью перекрыты улицы Ильинка и Варварка. Также движение недоступно по участку дороги около храма Василия Блаженного.

Помимо движения по дорогам, будут недоступны прилегающие к ним парковки. Ограничения продлятся до конца мероприятия.

22 февраля будет ограничено движение в Хамовниках. По данным СМИ, там пройдет провластных митинг, в котором может принять участие Путин.

Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 21 февраля. Ожидается, что президент сделает акцент на спецоперации, экономике и социальной сфере. На мероприятие могут пригласить участников боевых действий.

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Федеральное Собрание России
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Владимир Путин
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