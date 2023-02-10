Послание Владимира Путина Федеральному собранию состоится 21 февраля

Президент Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 21 февраля. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
По его словам, в послании президент сделает акцент на спецоперации, экономике и социальной сфере. На мероприятие могут быть приглашены участники боевых действий, уточнил Песков.
Аккредитуют ли иностранных журналистов, пока неизвестно. «Будет формироваться список приглашенных, есть традиционная категория приглашенных. Безусловно, в силу специфики нынешнего момента появится и новая категория приглашенных», — сказал пресс-секретарь.
В 2022 году не состоялась большая пресс-конференция Владимира Путина, которая проводилась ежегодно с 2001 года. На ней озвучивались основные экономические и социальные показатели, а затем журналисты задавали вопросы.