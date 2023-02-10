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Послание Владимира Путина Федеральному собранию состоится 21 февраля

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:44

Президент Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 21 февраля. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

По его словам, в послании президент сделает акцент на спецоперации, экономике и социальной сфере. На мероприятие могут быть приглашены участники боевых действий, уточнил Песков.

Аккредитуют ли иностранных журналистов, пока неизвестно. «Будет формироваться список приглашенных, есть традиционная категория приглашенных. Безусловно, в силу специфики нынешнего момента появится и новая категория приглашенных», — сказал пресс-секретарь.

В 2022 году не состоялась большая пресс-конференция Владимира Путина, которая проводилась ежегодно с 2001 года. На ней озвучивались основные экономические и социальные показатели, а затем журналисты задавали вопросы.

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Федеральное Собрание России
люди
Владимир ПутинДмитрий Песков
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