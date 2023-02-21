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Пропавший без вести чеченский блогер Тумсо Абдурахманов вышел на связь

Юлия Онодэра
Сегодня в 03:04

Пропавший в декабре без вести блогер Тумсо Абдурахманов вышел на связь с представителями чеченской диаспоры в Швеции. Об этом сообщил портал «Новая газета Европа» со ссылкой на правозащитную ассоциацию «Вайфонд».

По информации источника, Абдурахманов не рассказал о своем местонахождении. Однако, как отметили правозащитники, он «позвонил, чтобы уточнить некоторые юридические моменты, и разрешил объявить, что он жив».

«Пока у нас нет никакой информации [об обстоятельствах его исчезновения], предполагаем, что он вряд ли сам может сейчас что‑то комментировать из‑за секретности. Он жив и весел», — добавили в организации.

Также там пообещали, что «скоро» Абдурахманова «все увидят». «Думаю, он сам со всеми выйдет на связь», — пояснил собеседник.

Об исчезновении Тумсо Абдурахманов и его брата стало известно 3 декабря. В СМИ появлялась информация, что блогера могли застрелить. Однако представитель Высшего земельного суда в Мюнхене Лоран Лафлер заявил 10 декабря, что Абдурахманов жив и должен дать показания по делу о покушении на его брата.

Годом ранее, в декабре 2021 года, Тумсо Абдурахманов утверждал, что были похищены девять его родственников. Блогер обвинил в похищении «кадыровцев». Сам он покинул Россию из‑за конфликта с семьей главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.

Абдурахманов, известный критикой деятельности властей Чечни, уехал из России в 2015 году и проживал в последние годы в Швеции как политический беженец. В Чечне его обвиняют в связях с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство».

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