Блогер Тумсо Абдурахманов заявил о похищении родственников. Он обвинил в нем «кадыровцев»

Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов сообщил в своем телеграм-канале о похищении девяти своих родственников. Он обвинил в нем «кадыровцов». Ранее блогер покинул Россию из‑за конфликта с семьей главы республики Рамзана Кадырова.

Изначально Абдурахманов заявил о похищении троих его двоюродных дядей — Мовлды, Мусы и Мовсара Абдурахмановых, двоих дядей по материнской линии — Саламбека и Муслима Хасарова, а также троюродного брата Мохмада Абдурахманова.

Позднее блогер добавил, что неизвестно местоположение также его двоюродного брата Мохмада Цукаева, двоюродного племянника Дени Абдурахманова и двоюродной сестры Тахмины Абдурахмановой. Мохмад Цукаев, по словам блогера, был избит при похищении.

По мнению Абдурахманова, похищение могло быть связано с публикацией ролика «Неужели ты струсил, Иудов?». Он был посвящен чеченскому парламентарию Магомеду Даудову и его встрече с политическими оппонентами в Турции.

«Ранее всем похищенным выдвинули ультиматум, что они должны меня остановить, в противном случае им угрожали кровной местью», — рассказал Тумсо Абдурахманов.

Тумсо Абдурахманов регулярно критикует деятельность властей Чечни. В 2015 году ему пришлось покинуть Россию. Блогер назвал причиной конфликт с родственниками Рамзана Кадырова. В данный момент он находится в Швеции как политический беженец.

В Чечне Абдурахманова обвиняют в связях с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство». Кроме того, Магомед Даудов в 2019 году объявлял блогеру кровную месть. Власти республики позже это отрицали.