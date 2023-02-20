В 2017 году Метрополитен-музей выложил в сеть все свои книжные архивы и каталоги — они до сих пор доступны бесплатно. Найти там можно и целое издание, посвященное работам, которые изображают горевание Богоматери по Иисусу после снятия его тела с креста. Именно такую скульптуру музей готовится оцифровать.