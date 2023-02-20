Нью-Йоркский музей Метрополитен изготовит точные 3D-копии двух скульптур XVI века — они будут выставлены во французском замке, где долгое время находились оригиналы. О сюжете рассказывает Le Monde.
Обе скульптуры — вариации библейских сюжетов погребения и оплакивания Христа, их автор неизвестен. В музее они хранятся с 1908 года — до этого почти 400 лет они украшали часовню замка Бирон в департаменте Дордонь на юго-западе Франции.
«Построенная на стратегическом мысе масштабная крепость состоит из построек разных эпох. Есть там и подземелье, датируемое XII веком», — пишет газета, указывая, что проект по созданию трехмерных копий будет реализован совместно с властями Дордони.
Передвигать или подвергать риску повреждений скульптуры не станут. «Создавая цифровой слепок, мы можем использовать методы, которые не окажут никакого воздействия на поверхность», — заявили в компании Perigord. Она отвечает за производство дубликатов.
Perigord помимо прочего известна тем, что выполнила копию знаменитой пещеры Ласко, она же «Сикстинская капелла палеолита», прославившаяся наскальными рисунками, которые появились примерно 15-18 тыс. лет назад.
В компании добавили, что «90% художественной работы» придется на воспроизведение следов времени, в том числе патины на мраморе. При этом обе статуи считаются исключительно хорошо сохранившимися.
В 2018 году между музеем и компанией стартовали переговоры. В 2022-м были запущены технические испытания, а контракт стороны подписали в середине февраля 2023-го.
Куратор секции средних веков в Метрополитене Си Гриффит Манн указал: договор гарантирует, что произведения искусства могут существовать одновременно в двух местах. Со ссылкой на Манна Le Monde описывает сделку как «необыкновенную».
Копии, которые будут выставлены в замке, обойдутся в 350 тыс. евро (порядка 375 тыс. долларов или 28 млн рублей), отметили в Perigord. Как стороны разделят финансирование проекта между собой, газета не уточняет.
В 2017 году Метрополитен-музей выложил в сеть все свои книжные архивы и каталоги — они до сих пор доступны бесплатно. Найти там можно и целое издание, посвященное работам, которые изображают горевание Богоматери по Иисусу после снятия его тела с креста. Именно такую скульптуру музей готовится оцифровать.