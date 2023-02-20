С 2021 года «Необит» находится под санкциями США — американский Минфин указывал, что компания предоставляет услуги ФСБ, ГРУ и СВР. Среди предыдущих разработок на ее сайте значатся флеш-карта для удаления остаточной информации с оборудования для видеосвязи, устройство криптографической защиты данных и защищенная гибридная ОС «Фебос».