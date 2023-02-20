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РКН тестирует еще одну систему наблюдения за интернетом — «Вепрь»

Семён Гудошников
Сегодня в 16:01

Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) проводит испытания «Вепря» — еще одной системы наблюдения за контентом в интернете. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя ГРЧЦ и тендерную документацию.

Система, согласно документам, должна выявлять угрозы в информационной сфере и прогнозировать риски их возникновения, находить «общественно значимую информацию», которая «создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности».

Занимается разработкой «Вепря» с 2022 года петербургская ИТ-компания «Необит». Стоимость контракта составляет 30 млн рублей, запуск запланирован на вторую половину 2023 года.

С 2021 года «Необит» находится под санкциями США — американский Минфин указывал, что компания предоставляет услуги ФСБ, ГРУ и СВР. Среди предыдущих разработок на ее сайте значатся флеш-карта для удаления остаточной информации с оборудования для видеосвязи, устройство криптографической защиты данных и защищенная гибридная ОС «Фебос».

«Вепрь» станет частью единой системы мониторинга интернета, которую разрабатывают по заказу Роскомнадзора. В нее также войдут «Мир» и «Окулус», который заработал на прошлой неделе.

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РоскомнадзорФСБГРУСВР России
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