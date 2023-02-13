Роскомнадзор запустил систему автоматического поиска запрещенного контента «Окулус»

В Главном радиочастотном центре (ГРЧЦ), подведомственном РКН, сказали, что «Окулус» уже «выполняет возложенные на нее задачи в полном объеме». В декабре 2022 года систему протестировали, а в январе принялись интегрировать ее с другими инструментами мониторинга, добавил он.