Роскомнадзор запустил систему автоматического поиска запрещенного контента «Окулус»

Роскомнадзор запустил систему автоматического поиска противоправного контента на фото и видео в интернете. Алгоритм, получивший название «Окулус», работает как классификатор данных и обрабатывает свыше 200 тыс. материалов в сутки, передают «Ведомости».
В Главном радиочастотном центре (ГРЧЦ), подведомственном РКН, сказали, что «Окулус» уже «выполняет возложенные на нее задачи в полном объеме». В декабре 2022 года систему протестировали, а в январе принялись интегрировать ее с другими инструментами мониторинга, добавил он.
«Система распознает изображения и символы, противоправные сцены и действия, анализирует текст в фото- и видеоматериалах. „Окулус“ автоматически обнаруживает такие правонарушения, как экстремистская тематика, призывы к массовым незаконным мероприятиям, суициду, пронаркотический контент, пропаганда ЛГБТ и другое», — рассказал собеседник из ГРЧЦ.
Гендиректор компании «Социальная лаборатория» Наталия Тылевич пояснила, что «Окулус» не собирает данные, а классифицирует их: у системы есть заданный набор источников информации, она умеет анализировать страницы сайтов и соцсетей. До появления «Окулуса» ГРЧЦ искал запрещенный контент «преимущественно вручную» — в среднем работник обрабатывал 106 изображений и 101 видео в день, поделились источник.
По словам собеседника из ГРЧЦ, в будущем систему планируют обучить выявлению запрещенного «на нескольких кадрах на видеофрагментах, в сложных рукописных текстах и рисованном контенте», а также «определению поз людей и их действий».
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заверила, что за срабатыванием «Окулуса» последует «ручная обработка данных», полученная системой информация «не будет автоматически куда‑либо отправляться — в том числе для возбуждения дел и внесения в реестр запрещенных сайтов».
Об «Окулусе» впервые стало известно в сентябре 2021 года. Собеседники «Коммерсант» тогда оценили стоимость проекта в сотни миллионов рублей, внедрение — в миллиарды, а обслуживание — в десятки миллионов в год.