«Мой мозг меня предал»: 52-летняя тиктокерка делится тем, как выглядит жизнь с деменцией

Нельсон рассказывает, что все началось с того, что ей стало тяжело просыпаться по утрам, а когда она вставала, чувствовала только злость и усталость, мечтала о том, чтобы вновь оказаться в постели. Потом ей становилось все сложнее общаться с малознакомыми людьми, и даже близкие не всегда вызывали доверие: казалось, что они лгут ей и за ее спиной перекладывают и прячут вещи — со временем она становилась все более и более молчаливой. «Я чувствую, что мой мозг меня предал», — с горечью признается она. Женщина утверждает, что жизнь с деменцией — это «новый вызов, новое разочарование и новое горе» каждый день.