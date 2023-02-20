«Мой мозг меня предал»: 52-летняя тиктокерка делится тем, как выглядит жизнь с деменцией

Американке Яне Нельсон поставили диагноз «деменция» в середине 2020 года, когда ей было всего 49 лет. Вскоре женщина испытала «абсолютное отчаяние» из‑за того, что не могла найти ни одного человека своего возраста, с которым можно было бы вместе разделять этот тяжелый опыт. Тогда Нельсон решила, что, возможно, в тиктоке у нее получится собрать сообщество людей, которые страдают деменцией, и тех, кто за ними ухаживает. Теперь в аккаунте @welcome2dementia более 70 тысяч подписчиков.
По словам Нельсон, есть несколько причин, по которым окружающим стоит знать реалии жизни с этим заболеванием: «Люди действительно не знают, на что это похоже, если они сами не испытывают подобного, и мы [страдающие от деменции] оказываемся изолированы». В своих видео женщина объясняет, как теперь выглядит ее жизнь.
Нельсон рассказывает, что все началось с того, что ей стало тяжело просыпаться по утрам, а когда она вставала, чувствовала только злость и усталость, мечтала о том, чтобы вновь оказаться в постели. Потом ей становилось все сложнее общаться с малознакомыми людьми, и даже близкие не всегда вызывали доверие: казалось, что они лгут ей и за ее спиной перекладывают и прячут вещи — со временем она становилась все более и более молчаливой. «Я чувствую, что мой мозг меня предал», — с горечью признается она. Женщина утверждает, что жизнь с деменцией — это «новый вызов, новое разочарование и новое горе» каждый день.
Недавно актеру Брюсу Уиллису поставили точный диагноз — лобно-височная деменция. «Я очень благодарна, что Брюс и его семья открыто говорят о его диагнозе, — говорит Нельсон. — Это инициирует дальнейшие дискуссии о различных типах деменции, которые существуют, и о необходимых исследованиях».