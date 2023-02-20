ФАС признала ТНТ нарушителем из‑за громкой рекламы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала телеканал ТНТ виновным в нарушении рекламного законодательства по части 12 статьи 14 закона «О рекламе». Об этом сообщается на сайте ведомства.
В законе «О рекламе» установлен запрет на ее излишнее звуковое воздействие. Так, в телепрограммах запрещена реклама, звук которой превышает средний уровень их громкости.
ФАС предписала ТНТ прекратить нарушение в течение 30 дней. В противном случае телеканал будет оштрафован. В соответствии с пунктом 2.4 статьи 19.5 КоАП РФ штраф может составить от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.
По данным ведомства, в эфире телеканала уровень громкости объявления о последующей трансляции рекламы превышал средний уровень громкости звука прерываемой им телепередачи. Из‑за этого 11 января ФАС возбудила дело против ТНТ.
Ранее по аналогичным делам Антимонопольная служба оштрафовала «Рен ТВ» и НТВ на 100 тыс. рублей, CNN — на 200 тыс. Для сравнения громкости сотрудники ФАС берут рекламный блок и фрагменты телепередач, предшествующие рекламе и следующие за ней.