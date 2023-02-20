ФАС признала ТНТ нарушителем из‑за громкой рекламы

Ранее по аналогичным делам Антимонопольная служба оштрафовала «Рен ТВ» и НТВ на 100 тыс. рублей, CNN — на 200 тыс. Для сравнения громкости сотрудники ФАС берут рекламный блок и фрагменты телепередач, предшествующие рекламе и следующие за ней.