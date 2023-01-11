ФАС возбудила дело против ТНТ из‑за слишком громкой рекламы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении телеканала ТНТ из‑за слишком громкого звука рекламы. В записи на сайте ведомства говорится, что это нарушает законодательство о рекламе.
По данным регулятора, в эфире ТНТ «разница в громкости рекламы, анонсов и телепередач была выше допустимой». Согласно закону, излишнее воздействие звуковой рекламой запрещено.
Если нарушения будут выявлены, АО «ТНТ-ТЕЛЕСЕТЬ» грозит административная ответственность. Согласно ст. 14.3 КоАП («Нарушение законодательства о рекламе»), размер штрафа для юридических лиц может составить от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.
Ранее по аналогичным делам ФАС штрафовала РЕН ТВ и НТВ на 100 тыс. рублей, CNN — на 200 тыс.. Для сравнения громкости сотрудники ФАС берут рекламный блок и фрагменты телепередач, предшествующие рекламе и следующие за ней. В пресс-службе регулятора отметили, что каждый год к ним поступают «многочисленные обращения и жалобы от граждан на рекламу».