ФАС возбудила дело против ТНТ из‑за слишком громкой рекламы

Ранее по аналогичным делам ФАС штрафовала РЕН ТВ и НТВ на 100 тыс. рублей, CNN — на 200 тыс.. Для сравнения громкости сотрудники ФАС берут рекламный блок и фрагменты телепередач, предшествующие рекламе и следующие за ней. В пресс-службе регулятора отметили, что каждый год к ним поступают «многочисленные обращения и жалобы от граждан на рекламу».