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Meta* ввела платную верификацию аккаунтов в Facebook* и Instagram* за 11,99 доллара в месяц

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:25

Meta*, материнская компания Facebook* и Instagram*, запустила подписку Meta Verified, которая позволит пользователям получить синюю галочку верификации в соцсетях. Об этом сообщает Deadline.

«На этой неделе мы начинаем внедрять Meta Verified — услугу по подписке, которая позволит вам верифицировать свой аккаунт с помощью государственного удостоверения личности, получить синий значок, дополнительную защиту от аккаунтов, выдающих себя за вас, и прямой доступ к службе поддержки», — заявил Марк Цукерберг.

Пакетная услуга для Instagram и Facebook обойдется в 11,99 доллара в месяц (около 896 рублей) при оплате на сайте. Если покупать подписку через iOS, то она будет стоить дороже — 14,99 доллара (1120 рублей), так как Apple берет комиссию.

Meta Verified появилась после того, как Илон Маск ввел платную верификацию в Twitter. Бизнесмен обещал, что вместе с галочкой в рамках Twitter Blue пользователи получат приоритет в ответах, упоминаниях и поиске, возможность размещать длинные видео и аудио.

* Компания Meta признана в России экстремистской организацией, деятельность ее сервисов Instagram и Facebook в стране запрещена.

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