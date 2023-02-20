Meta* ввела платную верификацию аккаунтов в Facebook* и Instagram* за 11,99 доллара в месяц

Meta*, материнская компания Facebook* и Instagram*, запустила подписку Meta Verified, которая позволит пользователям получить синюю галочку верификации в соцсетях. Об этом сообщает Deadline.
«На этой неделе мы начинаем внедрять Meta Verified — услугу по подписке, которая позволит вам верифицировать свой аккаунт с помощью государственного удостоверения личности, получить синий значок, дополнительную защиту от аккаунтов, выдающих себя за вас, и прямой доступ к службе поддержки», — заявил Марк Цукерберг.
Пакетная услуга для Instagram и Facebook обойдется в 11,99 доллара в месяц (около 896 рублей) при оплате на сайте. Если покупать подписку через iOS, то она будет стоить дороже — 14,99 доллара (1120 рублей), так как Apple берет комиссию.
* Компания Meta признана в России экстремистской организацией, деятельность ее сервисов Instagram и Facebook в стране запрещена.