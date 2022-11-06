Twitter запускает обновленную подписку за 8 долларов в месяц с платной синей галочкой

Позже Илон Маск заявил, что платная подписка будет стоить 8 долларов в месяц. Он также пообещал, что вместе с галочкой в рамках Twitter Blue пользователи получат приоритет в ответах, упоминаниях и поиске, возможность размещать длинные видео и аудио. Кроме того, им будет попадаться в два раза меньше рекламы, а также появится обход пейволлов издателей, сотрудничающих с соцсетью.