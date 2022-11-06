Twitter запускает обновленную подписку за 8 долларов в месяц с платной синей галочкой

В онлайн-магазине приложений App Store появилось описание и стоимость обновленной подписки Twitter Blue. Об этом пишет The Verge.
В рамках подписки любой пользователь сможет получить синюю галочку верификации «как у знаменитостей, компаний и политиков, на которых вы уже подписаны». Других функций, таких как уменьшение количества рекламы, возможность публиковать длинные видео, приоритетное ранжирование постов, в новой Twitter Blue нет — их пока только тестируют.
Отмечается, что некоторые пользователи уже могли получить доступ к обновленной подписке. Все потому, что разработчики «тестируют изменения и вносят их в режиме реального времени».
Стоимость подписки — 7,99 доллара в месяц. Сперва она появится в Австралии, Канаде, Новой Зеландии и США. В будущем доступ к Twitter Blue также смогут получить жители европейских стран.
В конце октября Илон Маск закрыл сделку по покупке Twitter и возглавил руководство соцсети. Спустя несколько дней The Verge со ссылкой на внутренние документы компании написал, что бизнесмен планирует увеличить стоимость платной подписки с 4,99 до 19,99 доллара, а также включить в нее верификацию (синюю галочку). Предполагалось, что пользователи соцсети без платной подписки не смогут получать галочку (даже знаменитости).
Позже Илон Маск заявил, что платная подписка будет стоить 8 долларов в месяц. Он также пообещал, что вместе с галочкой в рамках Twitter Blue пользователи получат приоритет в ответах, упоминаниях и поиске, возможность размещать длинные видео и аудио. Кроме того, им будет попадаться в два раза меньше рекламы, а также появится обход пейволлов издателей, сотрудничающих с соцсетью.