«Все везде и сразу» забрал главную награду премии Ассоциации кинокритиков США

В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии Ассоциации кинокритиков США. Триумфатором стал фильм «Все везде и сразу» Дэниела Квана и Дэниела Шайнерта, победивший в пяти номинациях, включая «Лучший фильм», «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучшую режиссуру».