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«Все везде и сразу» забрал главную награду премии Ассоциации кинокритиков США

Семён Гудошников
Сегодня в 11:01

В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии Ассоциации кинокритиков США. Триумфатором стал фильм «Все везде и сразу» Дэниела Квана и Дэниела Шайнерта, победивший в пяти номинациях, включая «Лучший фильм», «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучшую режиссуру».

Лучшим актером критики назвали Брендана Фрейзера за роль в фильме «Кит», аналогичная награда в женской категории досталась Кейт Бланшетт, сыгравшей в картине «Тар».

Лучшим драматическим сериалом признан «Лучше звоните Солу». Боб Оденкерк, исполнивший в нем главную роль, забрал премию как «Лучший актер в драматическом сериале». Награду за женскую роль в сериале забрала Зендая («Эйфория»).

В категории «Лучшая комедия или мюзикл» премии удостоился комедийный сериал «Начальная школа „Эбботт“». В номинации «Лучший анимационный фильм» победил «Пиноккио Гильермо дель Торо».

Лучшим фильмом на иностранном языке признан индийский «RRR: Рядом ревет революция». Почетной премии за достижения в карьере удостоился актер Джефф Бриджес.

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