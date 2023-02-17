Рами Малек снимется в триллере «Amateur» Джеймса Хоса

Американский актер Рами Малек снимется в триллере «Amateur» («Дилетант») Джеймса Хоса («Медленные лошади», «Черное зеркало»). Об этом сообщил Deadline.
Фильм выпустит киностудия 20th Century. Он расскажет о криптографе ЦРУ, который теряет жену в результате теракта в Лондоне. После этого герой требует у своего начальства, чтобы оно отыскало виновных.
Однако эта задача вступает в конфликт с внутренними интересами разведывательного агентства. Тогда горюющий персонаж решается на шантаж: он вынуждает ЦРУ обучить его и позволить самостоятельно расследовать теракт.
Сценарий картины написал Гэри Спинелли. Продюсерами проекта выступают Хатч Паркер и Дэн Уилсон. Малек планирует стать не только исполнителем главной роли в фильме, но и исполнительным продюсером триллера.