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Рами Малек снимется в триллере «Amateur» Джеймса Хоса

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:43

Американский актер Рами Малек снимется в триллере «Amateur» («Дилетант») Джеймса Хоса («Медленные лошади», «Черное зеркало»). Об этом сообщил Deadline.

Фильм выпустит киностудия 20th Century. Он расскажет о криптографе ЦРУ, который теряет жену в результате теракта в Лондоне. После этого герой требует у своего начальства, чтобы оно отыскало виновных.

Однако эта задача вступает в конфликт с внутренними интересами разведывательного агентства. Тогда горюющий персонаж решается на шантаж: он вынуждает ЦРУ обучить его и позволить самостоятельно расследовать теракт.

Сценарий картины написал Гэри Спинелли. Продюсерами проекта выступают Хатч Паркер и Дэн Уилсон. Малек планирует стать не только исполнителем главной роли в фильме, но и исполнительным продюсером триллера.

Другим продюсерским проектом актера станет сериал о звезде немого кино Бастере Китоне. В этом шоу, режиссером которого станет Мэтт Ривз, Малек также исполнит главную роль.

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Рами МалекМэтт Ривз
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