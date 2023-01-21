Рами Малек сыграет звезду немого кино Бастера Китона в новом сериале Мэтта Ривза

Warner Bros. Television разрабатывает сериал о звезде немого кино Бастере Китоне, роль которого исполнит Рами Малек («Богемская рапсодия»). Об этом сообщает Deadline.
По данным издания, Мэтт Ривз («Бэтмен») собирается стать режиссером проекта, а трехкратный обладатель «Эмми» Тед Коэн («Друзья», «Худшая неделя моей жизни», «Наследники») ведет переговоры, чтобы написать сценарий и выступить в качестве исполнительного продюсера.
Предполагается, что в основу сериала ляжет книга Джеймса Кертиса «Бастер Китон: Жизнь режиссера». В настоящее время студия ведет переговоры о приобретении прав на произведение.