Рами Малек сыграет звезду немого кино Бастера Китона в новом сериале Мэтта Ривза

Ранее 20th Century Studios объявила, что собирается снять фильм о Китоне, который планировал срежиссировать Джеймс Мэнголд («Ford против Ferrari», «Город на холме», «Оливер и компания»). Новостей о проекте не было уже около года. На какой стадии он находится и когда выйдет лента, пока неизвестно.