Владельца футбольной команды «Красава» Евгения Савина признали виновным в дискредитации армии

Причиной заведения дела стало видео на ютуб-канале блогера, которое он выложил в апреле прошлого года. В ролике Савин поговорил с украинскими футболистами и беженцами о том, как военная операция России повлияла на их жизни. Блогер осудил действия России, назвав их безумием.