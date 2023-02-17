Владельца футбольной команды «Красава» Евгения Савина признали виновным в дискредитации армии

Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тыс. рублей блогера и бывшего футболиста Евгения Савина (Красава) по делу о дискредитации Российской армии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Сам экс-футболист на процессе не присутствовал. С мая он проживает на Кипре.
Причиной заведения дела стало видео на ютуб-канале блогера, которое он выложил в апреле прошлого года. В ролике Савин поговорил с украинскими футболистами и беженцами о том, как военная операция России повлияла на их жизни. Блогер осудил действия России, назвав их безумием.
После этого клуб Савина «Красава» лишился домашней арены — администрация стадиона «Зоркий» в подмосковном Красногорске расторгла с ним договор. Блогер перевез свою команду на Кипр, где она теперь выступает во Втором дивизионе.
В августе депутат Госдумы Роман Терюшков пожаловался на Красаву в МВД. Он усмотрел в высказываниях экс-футболиста нарушения двух уголовных статей — о фейках про армию и о неоднократной ее дискредитации.
Евгений Савин выступал за клубы «Ротор», «Тобол», «Локомотив», «Анжи», «Амкар», «Крылья Советов», «Томь», «Урал», тульский «Арсенал», «Тюмень» и «Луч-Энергия». Входил в состав сборной России по футболу. После завершения спортивной карьеры работал телеведущим («Культ тура», «Русский ниндзя») и комментатором, основал ютуб-канал «Красава» и одноименный футбольный клуб.