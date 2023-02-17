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СМИ: Николая Сванидзе перевели в другую больницу на фоне улучшения состояния

Денис Ламехов
Сегодня в 14:01

Журналиста, бывшего члена Совета по правам человека при президенте России Николая Сванидзе перевели в другую больницу — на этом настояли его родственники, пишут телеграм-канал «112» и «Известия», не раскрывая источники.

Ранее канал Baza сообщал, что Сванидзе находится в реанимации инфекционной клинической больницы № 1. Куда сейчас перевезли журналиста, неизвестно.

В состоянии телеведущего наметилась положительная динамика, но о полном выздоровлении пока речи не идет. Вечером 6 февраля главред газеты «Московский комсомолец» и член СПЧ Павел Гусев сообщил, что Николай Сванидзе госпитализирован с воспалением легких.

10 февраля глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что Сванидзе находится в крайне тяжелом состоянии, подключен к аппарату ИВЛ. В тот же день член СПЧ Ева Меркачева рассказала, что ему становится лучше, но «восстановление само по себе будет очень долгим процессом».

Сейчас «112» пишет: «Николай Карлович поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии, с острой сердечной, дыхательной и почечной недостаточностью, септическим шоком и сепсисом, развившемся на фоне двусторонней пневмонии».

По данным канала, у Сванидзе хроническое заболевание, «которое практически не поддается лечению». «Врачи блестяще справились с очень тяжелой ситуацией и добились в лечении определенных успехов», — заключает «112».

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Совет по правам человека
люди
Николай СванидзеВладимир СоловьевПавел ГусевЕва Меркачева
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