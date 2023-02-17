СМИ: Николая Сванидзе перевели в другую больницу на фоне улучшения состояния

10 февраля глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что Сванидзе находится в крайне тяжелом состоянии, подключен к аппарату ИВЛ. В тот же день член СПЧ Ева Меркачева рассказала, что ему становится лучше, но «восстановление само по себе будет очень долгим процессом».