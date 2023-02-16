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Вышел трейлер «Джона Уика 4». В нем — Лоренс Фишберн, Эйфелева башня и Рина Саваяма

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:54

На ютуб-канале Lionsgate Movies опубликовали трейлер четвертой части боевика «Джон Уик». Он выйдет в кинотеатрах 24 марта и станет самым длинным фильмом франшизы.

События «Джона Уика-4» развернутся в США, Японии, Иордании, Франции и Германии. По сюжету главному герою придется выступить против элитной организации киллеров под названием «Высокий стол».

Однако сложности на пути персонажа на этом не закончатся. По его следам будет следовать бывший друг — слепой наемник Кейн. Кейна послали, чтобы убить Джона Уика.

В новом фильме к Киану Ривзу присоединятся Лоренс Фишберн, Лэнс Реддик, Рина Саваяма, Донни Йен, Шамир Андерсон, Билл Скарсгорд, Хироюки Санада, Скотт Эдкинс и Клэнси Браун. Иэн МакШейн же вернется к роли Уинстона, менеджера отеля Continental.

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Лоренс ФишбернКиану РивзЛэнс РеддикШамир АндерсонБилл СкарсгордКлэнси БраунИэн Макшейн
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