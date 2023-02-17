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Правительство выделило 1 млрд рублей на развитие горнолыжного курорта Шерегеш

Виктория Шанина
Сегодня в 12:02

Правительство выделило около 1 млрд рублей на развитие туристического комплекса «Шерегеш» в Кемеровской области. Об этом сообщается в телеграм-канале кабмина.

Шерегеш получит средства из федерального бюджета в рамках госпрограммы «Развитие туризма». Выплату разделят на два транша — 711,3 млн рублей будут направлены в 2023 году, а оставшиеся 237 млн — в 2024-м.

На эти деньги на горнолыжном курорте планируется строительство и реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых для развития туристического кластера. В частности, речь идет о системах водоснабжения и теплоснабжения, строительстве новой автодороги, перевооружении центральной котельной поселка Шерегеш.

Работы ведутся по поручению президента России Владимира Путина в рамках программы социально-экономического развития Кемеровской области — Кузбасса до 2024 года.

В начале февраля министр транспорта Кузбасса Сергей Рубан заявлял, что рядом с Шерегешем может появиться собственный аэропорт. На данный момент ближайший к горнолыжному курорту аэропорт находится в Новокузнецке — примерно в 160 километрах.

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