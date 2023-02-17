Правительство выделило 1 млрд рублей на развитие горнолыжного курорта Шерегеш

Правительство выделило около 1 млрд рублей на развитие туристического комплекса «Шерегеш» в Кемеровской области. Об этом сообщается в телеграм-канале кабмина.
Шерегеш получит средства из федерального бюджета в рамках госпрограммы «Развитие туризма». Выплату разделят на два транша — 711,3 млн рублей будут направлены в 2023 году, а оставшиеся 237 млн — в 2024-м.
На эти деньги на горнолыжном курорте планируется строительство и реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых для развития туристического кластера. В частности, речь идет о системах водоснабжения и теплоснабжения, строительстве новой автодороги, перевооружении центральной котельной поселка Шерегеш.
Работы ведутся по поручению президента России Владимира Путина в рамках программы социально-экономического развития Кемеровской области — Кузбасса до 2024 года.
В начале февраля министр транспорта Кузбасса Сергей Рубан заявлял, что рядом с Шерегешем может появиться собственный аэропорт. На данный момент ближайший к горнолыжному курорту аэропорт находится в Новокузнецке — примерно в 160 километрах.