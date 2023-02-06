Около горнолыжного курорта Шерегеш могут построить аэропорт

Рядом с горнолыжным курортом Шерегеш, расположенным в 160 километрах от Новокузнецка, может появиться собственный аэропорт. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на министра транспорта Кузбасса Сергея Рубана.
Ожидается, что стоимость проекта составит не менее 15 млрд рублей. Новый аэропорт должен открыться в 2027–2028 годах и по плану будет принимать 200 тыс. пассажиров в год.
Протяженность взлетно-посадочных полос в запланированном аэропорту составит порядка трех километров. Туда смогут заходить все основные воздушные суда — самолеты Вoeing-737-800 и A320, а также российские Superjet.
На данный момент ближайший к Шерегешу аэропорт находится в Новокузнецке. Также можно долететь до Новосибирска или Горно-Алтайска, но путь из аэропорта до горнолыжного курорта будет значительно дольше.