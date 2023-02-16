Ученые: ледник Судного дня стремительно тает, это создает риски для планеты

Международная группа ученых обнародовала результаты исследования ледника Туэйтса (он же — ледник Судного дня, получивший свое название из‑за размеров, темпов таяния и их влияния на уровень Мирового океана), проведенные в 2019–2020 годах. Их приводит журнал Nature.
«По прогнозам Всемирной метеорологической организации в ближайшие пять лет все больше регионов мира будет страдать от повышения средней температуры и уровня моря. В последний тренд существенный вклад вносят тающие ледники. Например, недавно стало известно, что один из самых больших ледников в мире — Туэйтса <…> может разрушиться за пять лет, что изменит как континент, так и мир в целом», — писала «Афиша Daily» в 2021-м.
Каждый год ледник сбрасывает в океан миллиарды тонн льда — они дают порядка 4% от общего прироста уровня воды в Мировом океане. Более ранние исследования показывали: на линии, где ледник касается воды, он ежегодно тает со скоростью 14–32 метров. Теперь ученые установили, что эти темпы ниже: 2–5 метров в год.
Причина низкой скорости таяния — слой свежей талой воды у основания ледника. Почему показатели так резко изменились? Прежние данные были получены с помощью математических моделей, нынешние — благодаря непосредственному исследованию ледника Туэйтса на месте его расположения.
Участники экспедиции пробурили в нем скважину глубиной почти в 600 метров, погружали в лед и воду устройства — в том числе робота — для измерения различных параметров. Например, температуры, солености, скорости течений.
Океанограф Британского управления по изучению Антарктики Питер Дэвис заявил, что ледник Туэйтса все равно находится в беде. Он пояснил: «Мы обнаружили, что, несмотря на уменьшение таяния, ледник по-прежнему быстро теряет лед».
Ученые выяснили, что теплая вода проникает в трещины и плоские поверхности в нижней части ледника — из‑за этого в таких уязвимых местах он тает со скоростью 30 метров в год. «Ледник не тает снизу, он тает изнутри», — говорят они.
Это «может стать основной причиной обрушения шельфа». Если он погрузится в воду и растает, это может дестабилизировать ледники по соседству. Если растают и они, то уровень воды в Мировом океане может подняться на 3 метра.
В сентябре 2022 года старший научный сотрудник Института географии РАН, кандидат географических наук Мария Ананичева отметила, что повышение уровня моря в Антарктиде может затронуть территории, которые находятся в низкой прибрежной зоне: «К примеру, Санкт-Петербург. На него, естественно, влияет уровень моря. Однако в большей степени это влияет на низменности Нидерландов или север Западной Европы».