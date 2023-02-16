Ученые: ледник Судного дня стремительно тает, это создает риски для планеты

«По прогнозам Всемирной метеорологической организации в ближайшие пять лет все больше регионов мира будет страдать от повышения средней температуры и уровня моря. В последний тренд существенный вклад вносят тающие ледники. Например, недавно стало известно, что один из самых больших ледников в мире — Туэйтса <…> может разрушиться за пять лет, что изменит как континент, так и мир в целом», — писала «Афиша Daily» в 2021-м.