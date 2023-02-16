В России появится режим «контролируемого пребывания» для мигрантов

Подготовлен законопроект по регулированию пребывания мигрантов в России. Он сможет пресечь случаи фиктивной постановки на учет путем налаживания обмена информацией между ведомствами, сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев.
«Разработан и внедрен алгоритм межведомственного обмена информацией о выявленных фактах фиктивной постановки на миграционный учет», — передает «Интерфакс» слова Патрушева с совещания из Челябинска. Он добавил, что в прошлом году в Уральском федеральном округе на 67% выросла статистика постановки на миграционный учет — всего 475 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства.
По слова Патрушева, в УрФО увеличен штат сотрудников подразделений по вопросам миграции, были закуплены специальная техника и оборудование.
В апреле 2022-го Дмитрий Медведев предложил собирать биометрические данные мигрантов, чтобы «более тщательно контролировать» их приток в Россию. По его словам, это нужно для «обеспечения национальной безопасности страны, особенно в текущей ситуации».
В октябре того же года Владимир Путин заявил, что действующая в России концепция миграционной политики нуждается в изменениях. Это нужно «для национальной безопасности, для стабильного развития» при «новых реалиях», пояснил он.