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В России появится режим «контролируемого пребывания» для мигрантов

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:43

Подготовлен законопроект по регулированию пребывания мигрантов в России. Он сможет пресечь случаи фиктивной постановки на учет путем налаживания обмена информацией между ведомствами, сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев.

«Разработан и внедрен алгоритм межведомственного обмена информацией о выявленных фактах фиктивной постановки на миграционный учет», — передает «Интерфакс» слова Патрушева с совещания из Челябинска. Он добавил, что в прошлом году в Уральском федеральном округе на 67% выросла статистика постановки на миграционный учет — всего 475 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства.

По слова Патрушева, в УрФО увеличен штат сотрудников подразделений по вопросам миграции, были закуплены специальная техника и оборудование.

В апреле 2022-го Дмитрий Медведев предложил собирать биометрические данные мигрантов, чтобы «более тщательно контролировать» их приток в Россию. По его словам, это нужно для «обеспечения национальной безопасности страны, особенно в текущей ситуации».

В октябре того же года Владимир Путин заявил, что действующая в России концепция миграционной политики нуждается в изменениях. Это нужно «для национальной безопасности, для стабильного развития» при «новых реалиях», пояснил он.

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