В России появится режим «контролируемого пребывания» для мигрантов

«Разработан и внедрен алгоритм межведомственного обмена информацией о выявленных фактах фиктивной постановки на миграционный учет», — передает «Интерфакс» слова Патрушева с совещания из Челябинска. Он добавил, что в прошлом году в Уральском федеральном округе на 67% выросла статистика постановки на миграционный учет — всего 475 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства.