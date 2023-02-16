Блогер с помощью нейросети отправил героев «Шрэка», «Спанч Боба» и «Мадагаскара» в ситкомы 80-х

У любителей экспериментов с нейросетями новый тренд: они представляют, как выглядели бы персонажи известных мультфильмов и сериалов, если бы режиссеры сделали их героями ситкомов конца прошлого века. Так, например, Дядя Федор стал Дядей Фредди и вместе с другими персонажами мультфильма «Трое из Простоквашино» поселился в американской глубинке, а герои «Игры престолов» начали жить во вселенной телесериалов «Друзья» или «Сайнфелд».
Блогер JolyTool решил сосредоточиться на популярных мультфильмах нулевых и отправил действующих лиц оттуда в ситкомы 80-х.
«Спанч Боб» как ситком 80-х
«Шрэк» как ситком 80-х
«Мадагаскар» как ситком 80-х
Спанч Боб, например, в сгенерированных трейлерах превратился в голубоглазого кудрявого юношу, Сквидвард в человеческом воплощении надел очки и продолжил играть на кларнете, а Сэнди Чикс, судя по всему, сохранила свой безудержный оптимизм.
Шрэк переселился с болота в аккуратный загородный дом, который, тем не менее, сохранил элементы привычного зеленого цвета. Комментаторам понравилось, что орк в человеческом обличье напоминает актера Криса Фарли: тот должен был озвучивать мультгероя, и даже начал это делать в черновых версиях, но внезапно скончался. Кот в сапогах, который везде ходил со шпагой, кажется, в своем человеческом обличье мог бы сыграть в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера».
Герои «Мадагаскара», видимо, остались жить в Нью-Йорке, и комментаторы так описывают некоторых из их: «Алекс — главный герой, Марти — друг и безнадежный бабник, Глория — нахальная и невозмутимая темнокожая женщина, Мелман — милый ботаник, Скиппер — чрезмерно патриотичный капитан полиции».