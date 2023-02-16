Блогер с помощью нейросети отправил героев «Шрэка», «Спанч Боба» и «Мадагаскара» в ситкомы 80-х

Шрэк переселился с болота в аккуратный загородный дом, который, тем не менее, сохранил элементы привычного зеленого цвета. Комментаторам понравилось, что орк в человеческом обличье напоминает актера Криса Фарли: тот должен был озвучивать мультгероя, и даже начал это делать в черновых версиях, но внезапно скончался. Кот в сапогах, который везде ходил со шпагой, кажется, в своем человеческом обличье мог бы сыграть в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера».