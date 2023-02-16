Куратор выставки Вермеера заявил, что сережка на самом известном полотне художника не была жемчужной

Нидерландский историк искусства Питер Рулофс заявил, что для одной из самых знаменитых картин Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой» позировала модель, чья серьга в реальности не была украшена жемчугом. Его цитирует The Art Newspaper.
Рулофс — один из кураторов выставки работ Вермеера, шумно открывшейся в амстердамском Рейксмузеуме: все 45 тыс. билетов на нее были раскуплены за два дня. Сам Вермеер — один из наиболее прославленных художников XVII века, эпохи расцвета голландской живописи.
Заявление исследователя — это новый виток уже существующей дискуссии. На сайте коллекции Фрика в Нью-Йорке (важное американское собрание работ старых мастеров) утверждается, что столь большие жемчужины никогда не документировались, а нидерландский профессор астрономии Винсент Айк говорил, что жемчуг не отражает свет, как показано на картине. По его мнению, это олово.
The Art Newspaper озаглавила материал так: «Девушка со стеклянной безделушкой?». В каталоге выставки Рулофс указывает, что жемчужина такого размера была бы «астрономически дорогой», намного превышающей финансовые возможности живописца.
Он обращает внимание на свидетельства ювелира Томаса Клетчера, который в 1632 году купил в Лондоне две крупных жемчужины. За них он отдал 1000 фунтов стерлингов (сегодня это порядка 100 тыс. фунтов или 9 млн рублей по текущему курсу).
Сейчас картина находится в собрании Королевской галереи Маурицхёйс в Гааге. Ее нынешний директор Мартина Госселинк о статусе серьги отозвалась так: «Это не жемчуг и не стекло, а просто краска».
Музей Маурицхёйс и дал полотну его современное заглавие. В конце 1990-х писательница Трейси Шевалье закрепила референс к жемчугу в романе «Девушка с жемчужной сережкой». В 2003-м название окончательно вошло в поп-культуру благодаря одноименному фильму с Колином Фертом и Скарлетт Йоханссон в главных ролях.
Сам Вермеер картину никак не озаглавил. В 1676 году, после смерти художника, пара его полотен была описана как «Два трони в турецкой манере» (трони — разновидность голландского портрета). Считается, что холст, который сейчас известен как «Девушка с жемчужной сережкой», — один из них.
Позже его именовали «Девушка в тюрбане» и «Лицо девушки». Современное название на голландском — «Meisje met de parel» («Девушка с жемчужиной»). Ряд исследователей считает, что для картины Вермееру позировала его старшая дочь Мария. Ей же иногда приписывают авторство «Девушки с флейтой». Окончательного консенсуса ни по одному из этих вопросов, однако, нет.