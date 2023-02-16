Куратор выставки Вермеера заявил, что сережка на самом известном полотне художника не была жемчужной

Позже его именовали «Девушка в тюрбане» и «Лицо девушки». Современное название на голландском — «Meisje met de parel» («Девушка с жемчужиной»). Ряд исследователей считает, что для картины Вермееру позировала его старшая дочь Мария. Ей же иногда приписывают авторство «Девушки с флейтой». Окончательного консенсуса ни по одному из этих вопросов, однако, нет.