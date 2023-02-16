В России перерабатывается лишь 7% мусора

По ее словам, во многом ситуация связана с тем, что на большинстве предприятий отрасли мусор сортируют вручную. «Люди просто не справляются с таким объемом работы. В ручном режиме специалисты способны отобрать не более 10% полезной фракции, а иногда и 4%», — отметила она.