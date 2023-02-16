В России перерабатывается лишь 7% мусора

В России на переработку уходит лишь около 7% мусора, остальные 93% направляются на полигоны. Об этом в интервью «Известиям» сказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
По ее словам, во многом ситуация связана с тем, что на большинстве предприятий отрасли мусор сортируют вручную. «Люди просто не справляются с таким объемом работы. В ручном режиме специалисты способны отобрать не более 10% полезной фракции, а иногда и 4%», — отметила она.
Роль играет также отношение людей к проблеме и то, как они выбрасывают отходы: например, пакет с мусором, завязанный узлом, затрудняет сортировку, пояснила Радионова.
«Первым, что вы увидите на любой сортировке, будет пакеторазрыватель. Для того, чтобы рассортировать мусор, надо каждый пакет либо развязать, либо его разорвать. Многие просто не хотят сортировать мусор: гораздо легче думать, что все это окажется в одном баке», — рассказала она.
Чиновница отметила, что Роспотребнадзор ставит целью к 2030 году снизить захоронение отходов вдвое и добиться 100-процентной сортировки мусора. Для этого требуется активное внедрение современных технологий сортировки, добавила она.
За последние годы доля отходов, уходящих на переработку, в России не изменилась, несмотря на старт в 2019 году мусорной реформы. В 2020 году Счетная палата говорила о тех же 7% мусора, которым удается найти новое применение. В рамках мусорной реформы предполагалось в разы увеличить показатели утилизации и переработки отходов в ближайшие годы.