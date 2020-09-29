Только 7% отходов в России перерабатывается. Счетная палата назвала ситуацию «близкой к критической»

В России идет на переработку не более 7% отходов, а более 90% по-прежнему отправляется на свалки и полигоны. Ситуация с мусором в стране остается неблагополучной, несмотря на начатую «мусорную реформу». Такие выводы содержатся в отчете Счетной палаты.

Согласно ему, сейчас в стране действуют 8300 свалок, 916 из которых — на территории городских округов. Федеральный проект предполагает рекультивацию только 191 свалки, а потому цель, поставленная Владимиром Путиным по ликвидации всех свалок в границах городов, не будет достигнута.

Ситуацию с мусорными полигонами Счетная палата называет «близкой к критической» — до 2024 года в 32 регионах будут исчерпаны мощности свалок, а создавать новые у большинства субъектов попросту нет возможности.

По словам аудиторов, проблему должен решить действующий с 2019 года федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», но он с этой задачей пока не справляется.

С 1 января 2019 года в России началась «мусорная реформа». Переработкой и утилизацией мусора теперь обязаны заниматься региональные операторы, планируется постройка новых мусоросжигательных заводов и полигонов.