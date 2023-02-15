Минцифры призвало банки не обслуживать клиентов в мессенджерах

Российским банкам не следует предоставлять услуги через мессенджеры, сказал директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Владимир Бенгин. Этим пользуются мошенники, объяснил он изданию Frank Media.
«Давайте не приучать граждан к тому, что через мессенджеры к ним может прийти официально банк и предлагать какие‑то услуги. Потому что мы никогда не сможем научить их, чему верить», — рассказал Бенгин. 65–80% всех вызовов мошенников проходит в WhatsApp*, поделился чиновник статистикой из разных источников.
Мошенники ставят на свои профили в мессенджерах логотипы известных банков, ЦБ или МВД, а граждане не проверяют номера, с которых им звонят.
Frank Media отметила, что в последнее время российские банки настраивают контакты с клиентами через мессенджеры. К примеру, в январе Альфа-банк и VK запустили пилотный проект по отправке клиентам бесплатных уведомлений. Другие банки запускают ботов в Telegram и WhatsApp.
В январе Роскомнадзор внес Telegram в реестр иностранных сервисов, которым будет запрещена интеграция с российскими банками. Изменения вступят в силу с 1 марта.
* WhatsApp принадлежат Meta, которая признана в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.