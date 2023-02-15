Минцифры призвало банки не обслуживать клиентов в мессенджерах

«Давайте не приучать граждан к тому, что через мессенджеры к ним может прийти официально банк и предлагать какие‑то услуги. Потому что мы никогда не сможем научить их, чему верить», — рассказал Бенгин. 65–80% всех вызовов мошенников проходит в WhatsApp*, поделился чиновник статистикой из разных источников.