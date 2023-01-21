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РКН запретит передачу платежной информации в Telegram

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:44

Роскомнадзор внес Telegram в реестр иностранных сервисов, которым будет запрещена интеграция с российскими банками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно поправкам к закону «Об информации», с 1 марта 2023 года сервисам будет запрещено подключать службы денежных переводов, а ряду российских организаций — пересылать в них личные данные, информацию о платежах и банковских счетах.

В Роскомнадзоре пояснили, что критериями для признания мессенджера иностранным являются возможность передавать сообщения конкретному пользователю программы и информация, что программой владеет иностранное лицо.

По данным «Коммерсанта», ограничения вводятся на фоне того, что некоторые банки решили организовывать онлайн-банкинг внутри мессенджеров. «Такие сервисы создают, в частности, банки, которые из‑за санкций США не могут публиковать свои мобильные приложения в App Store и Google Play», — подчеркивает издание.

Так, 19 января ВТБ объявил о запуске полноценного онлайн-банка в Telegram на базе чат-бота. На вопрос ТАСС, законно ли пользоваться банком в мессенджере, ВТБ ответил, что «на сегодняшний день работа в Telegram абсолютно легитимна». В банке также добавили, что в будущем будут развивать сервис и на других площадках.

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