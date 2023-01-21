РКН запретит передачу платежной информации в Telegram

Так, 19 января ВТБ объявил о запуске полноценного онлайн-банка в Telegram на базе чат-бота. На вопрос ТАСС, законно ли пользоваться банком в мессенджере, ВТБ ответил, что «на сегодняшний день работа в Telegram абсолютно легитимна». В банке также добавили, что в будущем будут развивать сервис и на других площадках.