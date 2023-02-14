Представители книжных типографий рассказали «Коммерсанту» об увеличении выручки по итогам прошлого года.
В одной из крупнейших российских полиграфий «Парето-Принт» (принадлежит главе «Эксмо-АСТ» Олегу Новикову) отчитались о 8-процентном росте до 2,79 млрд рублей. Выпуск книг в твердом переплете увеличился на 20%, до 36 млн экземпляров, сказал гендиректор компании Павел Арсеньев.
Глава издательства «Высшая школа» Роман Трунов говорит о росте выручки на 18%. При этом в экземплярах продукции было выпущено «чуть больше, чем в 2021 году».
Представители отрасли связывают такую динамику с временным дефицитом мощностей. «Когда против РФ ввели санкции и встал риск дефицита материалов, многие издатели начали резко увеличивать печать и заполнять склады», — поясняет Трунов. В результате, по его словам, к концу третьего квартала склады заполнились, а дефицита материалов так и не случилось, поскольку отрасль смогла перестроиться.
Арсеньев отмечает, что в ноябре и декабре объем заказов упал. Он также говорит о подорожавшей логистике и проблемах с поставками мелованной бумаги, которая в основном покупалась в ЕС. Топ-менеджер «Альпины» Константин Лунь, в свою очередь, оценивает подорожание производства книг на 30–40%.
Типографии, специализирующиеся на печати периодических изданий, напротив, сообщают о падении показателей по итогам года. В «Прайм-Принт» оценивают сокращение выручки на 10%, связывая это с ростом стоимости расходных материалов и сокращением объема тиражей в среднем на 12%.
Прогнозы на нынешний год у участников рынка сильно отличаются. В «Парето-Принт» полагают, что он должен быть не хуже 2022-го, в «Высшей школе» и «Прайм-Принт» роста выручки не ожидают. Развитие отрасли, по мнению ее участников, могут осложнить проблемы с запчастями для оборудования и утечка кадров.