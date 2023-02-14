Прогнозы на нынешний год у участников рынка сильно отличаются. В «Парето-Принт» полагают, что он должен быть не хуже 2022-го, в «Высшей школе» и «Прайм-Принт» роста выручки не ожидают. Развитие отрасли, по мнению ее участников, могут осложнить проблемы с запчастями для оборудования и утечка кадров.