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ЦБ и ФАС рекомендовали банкам не скрывать важную информацию о кредитах с помощью разных шрифтов

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:56

Центробанк России и Федеральная антимонопольная служба рекомендовали банкам и другим участникам рынка перестать прописывание всех ключевых данных по кредитам и вкладам неравнозначными шрифтами, то есть избавиться от «различий в фоне, цвете и теме шрифта». В открытом доступе есть письмо с рекомендациями.

Из документа следует, что сейчас кредиторы часто акцентируют внимание только на минимальной ставке по кредиту либо только на максимальной ставке по вкладу — а это некорректно. Другие важные данные тоже прописываются менее заметно, добавили авторы.

Это может привести к «необоснованным преимуществам перед конкурентами» и введению в заблуждение клиентов, разъяснили ЦБ и ФАС.

28 января ЦБ сообщил, что чистая прибыль всех российских банков по итогам 2023 года может превысить триллион рублей. При этом чистая прибыль за прошлый год оказалась в 11,8 раза меньше, чем в рекордном 2021-м.

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