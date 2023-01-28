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ЦБ: общая прибыль российских банков в 2023 году превысит триллион рублей

Виктория Шанина
Сегодня в 11:45

Чистая прибыль всех российских банков по итогам 2023 года может превысить триллион рублей. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на директора департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка Александра Данилова.

«Если только не будет совсем уж непредвиденных новых потрясений, то результат будет сильно лучше, чем в 2022 году», — заявил Данилов.

По итогам 2022-го чистая прибыль российских банков в общей сложности составила 203 млрд рублей. Это в 11,8 раза меньше, чем в 2021 году (2,4 трлн рублей), показатель которого стал рекордным.

Кроме того, это самая низкая годовая чистая прибыль как минимум за семь лет. В 2015-м этот показатель составил 192 млрд рублей.

Тем не менее финансовый результат оказался лучше прогноза ЦБ. В прошлом году Александр Данилов предполагал, что банки смогут лишь «выйти в ноль после рекордных убытков».

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