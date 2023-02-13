Шоураннер «Пацанов» Эрик Крипке: четвертый сезон не станет концом

Поклонники сериала «Пацаны» предполагали, что четвертый сезон может стать последним. Шоураннер Эрик Крипке в своем твиттере опроверг их опасения.
«Снимаем с конца августа. Я здесь, чтобы подготовить и усилить финал четвертого сезона. Нет, не финал сериала, будет больше! Самое главное: премьера четвертого сезона состоится… в какой‑то момент в будущем, в нашей обозримой реальности», — написал Крипке.
Фанаты «Пацанов» под предыдущим твитом Крипке писали, что шоу на четвертом сезоне закончится. Официального анонса пятого сезона еще не было, хотя Крипке кажется уверенным в том, что он будет.
По словам Крипке, сейчас в Торонто идут съемки последнего эпизода следующего сезона, который получил название «Убийство». Шоураннер не стал раскрывать дату премьеры — скорее всего, она состоится в конце этого года.
Сериал Эрика Крипке основан на одноименном комиксе Гарта Энниса. В центре сюжета оказываются люди, которые объединяются против жестоких и алчных супергероев.
«Это непочтительный взгляд на то, что происходит, когда супергерои, столь же популярные, как знаменитости, влиятельные, как политики, и почитаемые, как боги, злоупотребляют своими сверхспособностями, а не используют их во благо. Это бессильные против сверхмощных», — гласит официальный синопсис проекта.