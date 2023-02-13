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Шоураннер «Пацанов» Эрик Крипке: четвертый сезон не станет концом

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:24

Поклонники сериала «Пацаны» предполагали, что четвертый сезон может стать последним. Шоураннер Эрик Крипке в своем твиттере опроверг их опасения.

«Снимаем с конца августа. Я здесь, чтобы подготовить и усилить финал четвертого сезона. Нет, не финал сериала, будет больше! Самое главное: премьера четвертого сезона состоится… в какой‑то момент в будущем, в нашей обозримой реальности», — написал Крипке.

Фанаты «Пацанов» под предыдущим твитом Крипке писали, что шоу на четвертом сезоне закончится. Официального анонса пятого сезона еще не было, хотя Крипке кажется уверенным в том, что он будет.

По словам Крипке, сейчас в Торонто идут съемки последнего эпизода следующего сезона, который получил название «Убийство». Шоураннер не стал раскрывать дату премьеры — скорее всего, она состоится в конце этого года.

Сериал Эрика Крипке основан на одноименном комиксе Гарта Энниса. В центре сюжета оказываются люди, которые объединяются против жестоких и алчных супергероев.

«Это непочтительный взгляд на то, что происходит, когда супергерои, столь же популярные, как знаменитости, влиятельные, как политики, и почитаемые, как боги, злоупотребляют своими сверхспособностями, а не используют их во благо. Это бессильные против сверхмощных», — гласит официальный синопсис проекта.

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