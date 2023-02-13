«Это я проношу закуски в кинотеатр»: огромный костюм Сэма Смита на Brit Awards породил десятки мемов

Комментаторы иронизируют, что костюм певца идеально подходит, чтобы «незаметно» пронести закуски в кинотеатр или не доплачивать за дополнительный багаж при регистрации на авиарейс — все можно распихать по рукавам и штанинам. И пока одни пользователи сравнивают наряд Смита с фигуркой собаки из воздушных шаров, другие считают, что это готический косплей на умпа-лумпа — так называлось племя в «Чарли и шоколадная фабрика»: в комбинезонах этих пигмеев тоже оттягивались штанины. Некоторые при взгляде на исполнителя вспомнили оригинальный костюм Дэвида Боуи, который создал японский дизайнер Кансай Ямамото: силуэт широких брюк визуально напоминал виниловую пластинку.