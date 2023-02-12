Гарри Стайлз победил в четырех номинациях Brit Awards 2023

Гарри Стайлз одержал победу в четырех номинациях британского Brit Awards 2023 — «Альбом года», «Артист года», «Песня года» и «Лучший поп/R’n’B-исполнитель». Весь список победителей можно посмотреть на сайте премии.
Награды Стайлз получил за третий студийный альбом «Harry’s House». Артист обратил внимание со сцены, что среди номинантов не было ни одной женщины, поэтому, по его словам, он «очень хорошо осознает свою привилегию». Следом он перечислил исполнительниц Бекки Хилл, Florence + the Machine, Charli XCX, Мейбел, Рину Саваяму.
Другие лауреаты Brit Awards 2023
- «Лучшая группа» — инди-рок-группа Wet Leg
- «Лучший новый исполнитель» — Wet Leg
- «Международная песня года» — Break My Soul Бейонсе
- «Международный артист года» — Бейонсе
- «Лучший танцевальный номер» — Бекки Хилл
- «Лучший рок/альтернативный исполнитель» — инди-рок-группа The 1975
- «Автор песен года» — Кид Гарпун
- «Продюсер года» — Дэвид Гетта
- «Международная группа года» — ирландская пост-панк-группа Fontaines DC
- «Лучшее исполнение в стиле хип-хоп/грайм/рэп» — Aitch
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