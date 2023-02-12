Гарри Стайлз победил в четырех номинациях Brit Awards 2023

Награды Стайлз получил за третий студийный альбом «Harry’s House». Артист обратил внимание со сцены, что среди номинантов не было ни одной женщины, поэтому, по его словам, он «очень хорошо осознает свою привилегию». Следом он перечислил исполнительниц Бекки Хилл, Florence + the Machine, Charli XCX, Мейбел, Рину Саваяму.