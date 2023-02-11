Издание Deadline опубликовало первый кадр из готовящегося к выходу триллера Вуди Аллена — он станет для режиссера пятидесятым по счету и получит название «Coup De Chance» (в переводе с французского — удача, везение, счастливый случай).
На изображении — звезды современного французского кино: Лу де Лааж («Непорочные», «Бал безумных женщин») в сопровождении Нильса Шнайдера («Сюзанна Андлер», «Куриоса»).
Аллен заявил: «„Coup de Chance“ — это история любви, страсти и насилия, действие которой происходит в современном Париже. Она снята в городе и чуть-чуть за его пределами. Повествование развивается вокруг романа между двумя молодыми людьми, старыми друзьями, который перерастает в супружескую неверность, а в конечном итоге — в преступление».
Продюсирует ленту Летти Аронсон, младшая сестра режиссера, работавшая с ним над множеством фильмов, от «Пуль над Бродвеем» до «Фестиваля Рифкина». В роли оператора — великий Витторио Сторраро, снявший «Апокалипсис сегодня» Френсиса Форда Копполы и «Последнее танго в Париже» Бернардо Бертолуччи, а в 2010-х начавший сотрудничать с Алленом.
Первоначальное название ленты — «Wasp 22». Она будет поставлена на французском языке. Говоря о картине ранее, Вуди Аллен проводил параллели в ее повествовании с номинировавшимся на «Оскар» «Матч-пойнтом», триллером 2005 года, который автор считает одной из лучших своих работ.