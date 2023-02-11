Российские зрители назвали «Вам и не снилось» Ильи Фрэза лучшей советской картиной о любви

Телеканал «Мосфильм» попросил российских зрителей выбрать лучшие советские кинофильмы о любви — результаты исследования публикует ТАСС. Число респондентов — 865, это аудитория всех возрастов, отмечает агентство. Опрос приурочен к 14 февраля.
Рейтинг лент выглядит так:
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1. «Вам и не снилось», реж. Илья Фрэз
2. «Романс о влюбленных», реж. Андрей Кончаловский
3. «Не могу сказать „прощай“», реж. Борис Дуров
4. «Любовь и голуби», реж. Владимир Меньшов
5. «Служебный роман», реж. Эльдар Рязанов
«Вам и не снилось» Фрэз снял по одноименной повести Галины Щербаковой. В центре повествования — история юных Кати и Ромы, чьей взаимной влюбленности при помощи ограничений, обмана, и своеобразной ссылки из Москвы в Ленинград пытается противодействовать семья последнего.
Мать Кати в юности была возлюбленной отца Ромы, но отвергла его. Мать Ромы знает об этом и поэтому ревнует мужа к матери Кати — и из‑за этого ненавидит и ее, и ее дочь. В ленте звучит знаменитая песня «Последняя поэма», написанная на стихи Рабиндраната Тагора — это отрывок из одноименного стихотворного романа.
Критик Денис Горелов в архивном материале «Афиши» так отзывался об актерах, сыгравших в картине главных героев: «Совершенно дивный Никита Михайловский, от которого просто умирали все девочки на свете, и такая простенькая в больших очках Таня Аксюта. К которой если присмотреться, то сердце заиграет».