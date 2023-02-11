Российские зрители назвали «Вам и не снилось» Ильи Фрэза лучшей советской картиной о любви

Мать Кати в юности была возлюбленной отца Ромы, но отвергла его. Мать Ромы знает об этом и поэтому ревнует мужа к матери Кати — и из‑за этого ненавидит и ее, и ее дочь. В ленте звучит знаменитая песня «Последняя поэма», написанная на стихи Рабиндраната Тагора — это отрывок из одноименного стихотворного романа.