Гендиректор Русского музея Владимир Гусев покинул свой пост

Генеральный директор Русского музея Владимир Гусев ушел со своей должности — он занимал ее с 1988 года, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу художественной институции.
Гусев занял пост президента музея. «Плановый переход <…> на эту почетную должность произошел в соответствии с личным обращением в Минкультуры России и связан с завершением трудового контракта», — передает агентство заявление пресс-службы.
В тексте также указано: «В статусе президента музея [Владимир Гусев] сосредоточится на отдельных областях деятельности, среди которых координация реставрационных работ на объектах имущественного комплекса музея и развитие филиальной сети».
Временно исполнять обязанности гендиректора будет заместитель Гусева по развитию, просветительской и образовательной деятельности Анна Цветкова.
Это еще одна громкая перестановка в крупнейших российских музеях. Накануне с поста генерального директора Третьяковской галереи ушла Зельфира Трегулова. Как отметили в Минкульте, она покинула пост «в связи с завершением срока трудового контракта». Место Трегуловой заняла Елена Проничева, возглавлявшая Политехнический музей.