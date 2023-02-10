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Гендиректор Русского музея Владимир Гусев покинул свой пост

Денис Ламехов
Сегодня в 17:25

Генеральный директор Русского музея Владимир Гусев ушел со своей должности — он занимал ее с 1988 года, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу художественной институции.

Гусев занял пост президента музея. «Плановый переход <…> на эту почетную должность произошел в соответствии с личным обращением в Минкультуры России и связан с завершением трудового контракта», — передает агентство заявление пресс-службы.

В тексте также указано: «В статусе президента музея [Владимир Гусев] сосредоточится на отдельных областях деятельности, среди которых координация реставрационных работ на объектах имущественного комплекса музея и развитие филиальной сети».

Временно исполнять обязанности гендиректора будет заместитель Гусева по развитию, просветительской и образовательной деятельности Анна Цветкова.

Это еще одна громкая перестановка в крупнейших российских музеях. Накануне с поста генерального директора Третьяковской галереи ушла Зельфира Трегулова. Как отметили в Минкульте, она покинула пост «в связи с завершением срока трудового контракта». Место Трегуловой заняла Елена Проничева, возглавлявшая Политехнический музей.

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Владимир ГусевАнна ЦветковаЗельфира ТрегуловаЕлена Проничева
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