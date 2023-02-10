На «Госуслугах» с 1 марта введут двухфакторную авторизацию. Она станет обязательной для всех

С 1 марта 2023 года пользователи «Госуслуг» смогут подключить двухфакторную авторизацию, а с 1 июня она станет обязательной для всех. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минцифры Максута Шадаева.
Он уточнил, что сейчас для авторизации нужен только логин и пароль. Но Минцифры совершенствует систему защиты, так как существующей уже недостаточно.
Шадаев пояснил, что в рамках новой защиты нужно выбрать, например, дополнительное СМС на номер телефона при входе. По его мнению, двухфакторная аутентификация позволит улучшить защиту, в частности, тех пользователей, которые используют «простые» пароли.
Ранее на «Госуслугах» был приостановлен прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца сроком действия 10 лет. В Гознаке объяснили это увеличившейся потребностью в микросхемах, которые встраиваются в бланк документа.